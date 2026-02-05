Padova, Peghin: "L'obiettivo è la salvezza e sono sicuro che ce la faremo"

Francesco Peghin, presidente del Padova, ha scelto le colonne del Corriere del Veneto per raccontare le strategie del club biancoscudato dopo l'avvento della nuova proprietà, legata ad Alessandro Banzato:

"Stiamo attraversando un momento difficile, sicuramente il più difficile dall’inizio dell’anno. I numeri parlano chiaro, ma allo stesso tempo ho profonda fiducia nello staff tecnico, in quello dirigenziale e nel gruppo. È un gruppo di ragazzi sano e coeso, sono assolutamente e fermamente convinto che ne usciremo e che la squadra abbia al suo interno gli anticorpi per reagire.

Banzato? Ovviamente è dispiaciuto, è un tifoso di questa squadra, ha portato tanto entusiasmo e quando si perde è il primo ad esserne rammaricato, ma è subito entrato dentro tutto il meccanismo, ha messo risorse immediate per andare sul mercato ed è dentro tutte le nostre vicende. Il Padova ha trovato un grande proprietario, che vuole bene a questi colori. Il nostro obiettivo è quello di salvarci e sono sicuro che ce la faremo".