Mantova, Modesto: "Bellissimo aver regalato la vittoria alla nostra gente"

Il Mantova artiglia il successo nel quarto di recupero, il gol di Mancuso fa esplodere il "Danilo Martelli" permettendo ai virgiliani di superare il Bari vincendo lo scontro diretto, conquistando tre punti dall'alto coefficiente di importanza. Il tecnico Francesco Modesto ha parlato così in sala stampa ai microfoni di Tuttomantova.it

"È stato stupendo aver regalato questa vittoria alla nostra gente. E sono contento anche per i miei ragazzi che lavorano ogni giorno con dedizione ed impegno. Abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo continuare così per migliorarci. Da infarto il gol ed un'esplosione di gioia poi al fischio finale". E su Meroni: "Mi fa molto piacere per lui. Si é messo subito a disposizione e per la legge dell'ex é andato a segno. É un calciatore di carisma ed esperienza. Ma tutti sono stati all'altezza. Rete annullata a Mensah? Non ho capito le decisioni dell'arbitro, come il giallo dato a Trimboli".

"Ora, testa alla prossima: "Vincere dá fiducia, entusiasmo e morale. Ti fa lavorare ancora meglio. Reggiana? In serie B ogni partita é determinante".