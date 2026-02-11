Mantova, Modesto: "Troppi episodi a nostro sfavore. Il gol? Decisioni che pesano"

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha commentato nella consueta conferenza stampa post partita il ko incassato ieri nello scontro diretto contro la Reggiana.

“Sono stati pochi i minuti di recupero concessi - si legge su TuttoMantova -, per quanto è successo in campo tra revisione VAR e calciatori avversari, sempre a terra, per i crampi. Il loro è stato un eurogol. Noi ci abbiamo provato, creando anche tanto. Ma non è bastato e potevamo fare di più!".

Sulla partita: “Dopo il vantaggio, la Reggiana si è chiusa ed è stato difficile per noi attaccare. Serviva il guizzo giusto che ci è mancato. Ed ecco il perché anche dei cambi fatti nella ripresa con l'inserimento di Mancuso e Marras. Muci e Benaissa sono in fase crescente e possono darci una mano. Rete annullata? Non è la prima volta che subiamo decisioni di questo tipo, poi pesano tanto".

“Sono troppi gli episodi a sfavore! Anche la gomitata di Novakovic su Meroni era da secondo giallo e quindi da espulsione. Sono molto rammaricato! Ho visto comunque lo spirito giusto: dobbiamo solo continuare a lavorare. Il campionato è lungo, come tutte le altre, abbiamo bisogno di punti e lotteremo fino alla fine”