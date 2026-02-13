Dall'avanzamento di Nador a Zanimacchia e Imputato. Sottil studia le alternative in mezzo

Gli infortuni di Alessandro Sersanti, 19 presenze e un gol, e Niklas Pyyhtia, 22 presenze, non sembrano preoccupare il tecnico del Modena Andrea Sottil che nella conferenza stampa prima della sfida contro la Carrarese di domani ha spiegato di avere a disposizione valide alternative per sostituire i due giocatori, che salteranno diverse partite, in mezzo al campo a partire dal giovane Samuel Wiafe, classe 2008, aggregato da alcune settimane alla prima squadra.

“Wiafe è un giocatore pronto sotto tutti i punti di vista, ha parametri fisici importanti ed è un atleta formidabile, come mezzala che può fare bene. Per caratteristiche somiglia a Sersanti”.Ha detto l’allenatore confermando grande fiducia nei confronti di un giovane che ancora deve esordire in Serie B. Già contro i marmiferi dunque il ragazzo italo-ghanese potrebbe ritagliarsi uno spazio al fianco di due fra Gerli, Santoro e quel Massolin che può anche essere spostato più avanti modificando il 3-5-2 in un 3-4-1-2.

Le altre possibilità vanno dall’avanzamento del centrale difensivo Steven Nador in mezzo al campo (“Nador è un giocatore duttile, ha fatto il mediano a due e anche il play, ma può giocare anche come interno. Lo vedo più davanti alla difesa a fare da diga”), all’accentramento di uno fra Luca Zanimacchia e Antonio Imputato (“Imputato è duttile e può giocare da mezzala, infine pure Zanimacchia ha ricoperto quel ruolo in passato”) con Beyuku e Zampano a presidiare le corsie esterne. Le soluzioni dunque non mancano e starà a Sottil trovare la migliore per affrontare le prossime settimane senza due pedine importanti in mezzo al campo.