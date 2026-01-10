Mantova-Palermo, i convocati di Inzaghi: recuperati Vasic e Pierozzi
Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha pubblicato la lista dei giocatori convocati dal tecnico rosanero Filippo Inzaghi per la gara di domani contro il Mantova. Recuperati Vasic e Pierozzi.
Ecco le sue scelte:
Portieri: Gomis, Joronen, Avella
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Peda, Ceccaroni, Veroli, Pierozzi
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Giovane, Blin, Vasic
Attaccanti: Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
