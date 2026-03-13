Acampora al Pescara, l'agente: "Foggia lo voleva già in estate. Sul rinnovo..."

Nove mesi di inattività, poi Pescara. E adesso Gennaro Acampora è diventato uno dei punti fermi del centrocampo biancazzurro. Il suo agente, l'avvocato Claudio Parlato, ha rilasciato un'intervista esclusiva a PescaraSport24 raccontando retroscena, condizione attuale e futuro del suo assistito.

La strada che ha portato l'ex centrocampista del Benevento in Abruzzo non è stata lineare: "A gennaio ho chiesto la risoluzione del contratto al club di Vigorito, ma non è stata concessa. Quando il Collegio Arbitrale lo ha lasciato libero, la prima possibilità era raggiungere il direttore Foggia in riva all'Adriatico".

Sul contratto, la situazione è chiara: accordo fino a fine stagione, con futuro ancora da scrivere: "Se il Delfino rimarrà in cadetteria non ci saranno problemi a rinnovare. All'altro esito non voglio neanche pensare".

Tatticamente, Parlato inquadra così il suo assistito: "Per me è una mezzala di inserimento. La sua qualità più importante è la duttilità. La condizione fisica non è ancora ottimale, ma sfido chiunque dopo 9 mesi di inattività ad arrivare così e a giocare tante partite in poco tempo".

Sul capitolo salvezza, l'agente non ha dubbi: "Il Pescara ha la mentalità giusta per centrarla. Chi rincorre è avvantaggiato: non avendo nulla da perdere deve pensare solo a fare risultato. Sono convinto che il Delfino raggiungerà la salvezza".