Papera di Suzuki e gol di Simeone. Torino avanti contro il Parma dopo meno di 3 minuti

Torino subito in vantaggio contro il Parma, con il gol di Giovanni Simeone. Percussione centrale di Vlasic che arrivato la limite dell'area ha cercato di servire l'argentino trovando però la deviazione di Circati, con il pallone che è stato poi raccolto dal Cholito che ha provato il tiro in scivolata. Pallone che sembrava essere già tra le braccia del rientrante Suzuki che si è però reso protagonista di una vera e propria papera, mancando la presa e prendendo gol sotto le gambe. Granata dunque avanti dopo appena tre minuti.

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