Il Parma trova il pari con il solito Pellegrino: 1-1 al 20' all'Olimpico Grande Torino
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Pareggio del Parma a Torino e la firma è ancora una volta quella di Mateo Pellegrino. Cross dalla sinistra di Strefezza, lasciato troppo libero, e consueto colpo di testa dell'attaccante argentino che ha avuto la meglio su Ebosse nell'uno contro uno battendo Paleari, che non è riuscito a deviare il pallone fuori dalla porta. 1-1 dunque all'Olimpico Grande Torino al 20'.
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