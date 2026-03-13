Il Parma trova il pari con il solito Pellegrino: 1-1 al 20' all'Olimpico Grande Torino

Pareggio del Parma a Torino e la firma è ancora una volta quella di Mateo Pellegrino. Cross dalla sinistra di Strefezza, lasciato troppo libero, e consueto colpo di testa dell'attaccante argentino che ha avuto la meglio su Ebosse nell'uno contro uno battendo Paleari, che non è riuscito a deviare il pallone fuori dalla porta. 1-1 dunque all'Olimpico Grande Torino al 20'.

Clicca qui per il live testuale di Torino-Parma a cura di TMW.