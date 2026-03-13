TMW Costacurta: "Modric e Rabiot nella top 5 dell'intera Serie A. Pavlovic è cresciuto più di tutti"

Intervenuto in zona mista a margine del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto a Milano tanti ex campioni, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla stagione del Diavolo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW:

Sulla stagione del Milan: "Il Milan ha raccolto troppo poco con le piccole, significa che c'è un problema mentale da risolvere: non puoi perdere la concentrazione. Stare nelle grandi società vuol dire anche avere il privilegio di capire che in ogni partita devi essere il migliore. Quando il Milan capirà questo, allora potrà lottare per lo scudetto".

Su Modric e Rabiot: "Modric e Rabiot hanno cambiato il Milan. Sono i migliori del campionato insieme a Lautaro e Nico Paz. Questi due hanno cambiato la squadra per mentalità, li metto nella top 5 della Serie A. Mister Allegri poi aveva detto fin da subito che la difesa del Milan non percepiva il pericolo, è stato un genio. Nel mio Milan Maldini e Tassotti hanno sempre capito che se avessero permesso all'attaccante di crossare, io e Baresi - che non eravamo due armadi - avremmo potuto soffrire. Quando un compagno capisce questa cosa, sei a metà dell'opera".

Sul difensore del Milan che è cresciuto di più: "Pavlovic è quello che è cresciuto di più. Prometteva già bene... De Winter è affidabile, ma deve migliorare ancora in tante situazioni".

Su dove il Milan deve rinforzarsi: "L'attacco è stato la delusione maggiore, non credo ci siano altri problemi. C'è anche l'enigma Leao da risolvere... Poi prenderei anche un altro centrale di difesa. Alla Costacurta? No, alzo il livello e dico alla Baresi".

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