Parma, Pellegrino ha mercato in Premier League. Più defilata la Juventus
Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Mateo Pellegrino, attaccante del Parma che sta attirando l’attenzione di diversi club sia in Italia che all’estero. Secondo l’esperto di mercato, sul giocatore bisogna tenere d’occhio soprattutto la Premier League, dove alcune squadre di fascia medio-bassa lo stanno monitorando con interesse.
Romano ha invece ridimensionato, almeno per il momento, le voci che accostano l’attaccante alla Juventus. Il club bianconero, infatti, sarebbe concentrato su profili di caratura internazionale, già pronti per inserirsi immediatamente nel contesto della squadra. Senza dimenticare che, in questa fase, la priorità della dirigenza resta il rinnovo di Dusan Vlahovic.