Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Mantova-Sudtirol: virgiliani alla ricerca di 3 punti scaccia crisi

Serie B, Mantova-Sudtirol: virgiliani alla ricerca di 3 punti scaccia crisiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 06:12Serie B
Stefano Esposito
Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle ore 14:40

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie B riparte con un confronto di grande importanza per la zona bassa della classifica: sabato 18 ottobre, alle ore 15, allo stadio “Danilo Martelli” si affrontano Mantova e Südtirol.

Una sfida delicata, che mette in palio punti pesanti per due squadre alla ricerca di riscatto. I virgiliani, penultimi in classifica con soli 4 punti, cercano una vittoria che manca da troppo tempo, mentre gli altoatesini vogliono rialzarsi dopo un avvio altalenante, che li vede a metà classifica con 9 punti.

COME ARRIVA IL MANTOVA

Per il Mantova di Davide Possanzini si tratta di una partita da non fallire. I biancorossi, reduci dal pareggio di Avellino che ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive, devono ritrovare fiducia e concretezza in un momento difficile della stagione. Il tecnico lombardo, che per la terza volta consecutiva non ha parlato in conferenza stampa, punta su una reazione d’orgoglio della squadra davanti al pubblico di casa.

In difesa, Possanzini dovrà fare a meno di Mantovani, un’assenza pesante per un reparto che ha mostrato più di una fragilità in questo avvio di campionato (13 gol subiti in 7 giornate). La coppia centrale sarà probabilmente formata da Cella e Castellini, con Radaelli e Bani sugli esterni a completare la linea davanti al capitano Festa.

Sul piano offensivo, il Mantova dovrà trovare maggiore incisività: le trame di gioco ci sono, ma manca la capacità di finalizzare. Occhi puntati su Falletti, rientrato dopo l’infortunio e chiamato a dare qualità tra le linee, mentre da Galuppini, Majer, Mullen e dalle punte Bonfanti e Mensah ci si attende quel contributo in termini di gol che finora è mancato.

Il “Martelli” dovrà essere un fattore: la squadra biancorossa vuole trasformare la spinta del proprio pubblico in energia positiva per conquistare tre punti che potrebbero segnare la svolta del campionato.

COME ARRIVA IL SÜDTIROL

Sul fronte opposto, il Südtirol arriva a Mantova con qualche problema di formazione, ma anche con la consapevolezza di poter contare su una buona base di gioco e solidità collettiva. I biancorossi di Bolzano, allenati da Fabrizio Castori, occupano la decima posizione con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Castori, che non potrà sedersi in panchina perché squalificato, seguirà la gara dalla tribuna, ma ha trasmesso ai suoi uomini la consueta carica agonistica. “Abbiamo lavorato con intensità durante la sosta – ha dichiarato – per migliorare la condizione fisica e rafforzare la coesione del gruppo”.

Il tecnico deve fronteggiare un’emergenza in difesa: mancheranno lo squalificato Kofler e gli infortunati Veseli, El Kaouakibi e Pietrangeli. Rientrano però Masiello e Mancini, anche se le loro condizioni saranno valutate fino all’ultimo. Adamonis resta in dubbio tra i pali.

Articoli correlati
Mantova-SudTirol, i convocati di Castori: emergenza in difesa, ma rientra Masiello... Mantova-SudTirol, i convocati di Castori: emergenza in difesa, ma rientra Masiello
Mantova-SudTirol, i convocati di Possanzini: assente il solo Mantovani per infortunio... Mantova-SudTirol, i convocati di Possanzini: assente il solo Mantovani per infortunio
SudTirol, Castori: "La sosta ci ha fatto recuperare qualcosa, ma è emergenza difensiva"... SudTirol, Castori: "La sosta ci ha fatto recuperare qualcosa, ma è emergenza difensiva"
Altre notizie Serie B
Serie B, Pescara-Carrarese: Vivarini per il riscatto, Calabro per continuare a sognare... Serie B, Pescara-Carrarese: Vivarini per il riscatto, Calabro per continuare a sognare
Serie B, Juve Stabia-Avellino: le parole di Biancolino infiammano la vigilia Serie B, Juve Stabia-Avellino: le parole di Biancolino infiammano la vigilia
Serie B, Mantova-Sudtirol: virgiliani alla ricerca di 3 punti scaccia crisi Serie B, Mantova-Sudtirol: virgiliani alla ricerca di 3 punti scaccia crisi
Serie B, Frosinone-Monza: allo Stirpe si cercano punti, Alvini non vuole mollare... Serie B, Frosinone-Monza: allo Stirpe si cercano punti, Alvini non vuole mollare la vetta
La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con... La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa... TMWEntella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"
L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali" TMWL'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni... TMWSampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
2 Ancora un crollo per la Samp: silenzio stampa e Donati in bilico. Serata storica per l'Entella
3 Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
4 Milan decimato dopo la pausa. Allegri fa la conta degli assenti: Estupiñan si aggiunge alla lista
5 Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.1 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.2 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.3 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.4 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.5 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.7 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "Fiorentina, mi preoccupa che Pioli non voglia cambiare. Kean? Se è al 60% non gioca"
Immagine news Serie A n.4 Ariatti sicuro: "L'Atalanta crescerà ancora. L'ambiente è sereno e questo si vede in campo"
Immagine news Serie A n.5 Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
Immagine news Serie A n.6 Domani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Pescara-Carrarese: Vivarini per il riscatto, Calabro per continuare a sognare
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Juve Stabia-Avellino: le parole di Biancolino infiammano la vigilia
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Mantova-Sudtirol: virgiliani alla ricerca di 3 punti scaccia crisi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Frosinone-Monza: allo Stirpe si cercano punti, Alvini non vuole mollare la vetta
Immagine news Serie B n.5 La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
Immagine news Serie B n.6 Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Punto in altissimo, non dobbiamo accontentarci. Cocchi è in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, ci siamo per il nuovo Arechi. De Luca: "Entro 10 giorni il via ai lavori"
Immagine news Serie C n.3 La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.5 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.6 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?