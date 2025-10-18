Serie B, Mantova-Sudtirol: virgiliani alla ricerca di 3 punti scaccia crisi

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle ore 14:40

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie B riparte con un confronto di grande importanza per la zona bassa della classifica: sabato 18 ottobre, alle ore 15, allo stadio “Danilo Martelli” si affrontano Mantova e Südtirol.

Una sfida delicata, che mette in palio punti pesanti per due squadre alla ricerca di riscatto. I virgiliani, penultimi in classifica con soli 4 punti, cercano una vittoria che manca da troppo tempo, mentre gli altoatesini vogliono rialzarsi dopo un avvio altalenante, che li vede a metà classifica con 9 punti.

COME ARRIVA IL MANTOVA



Per il Mantova di Davide Possanzini si tratta di una partita da non fallire. I biancorossi, reduci dal pareggio di Avellino che ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive, devono ritrovare fiducia e concretezza in un momento difficile della stagione. Il tecnico lombardo, che per la terza volta consecutiva non ha parlato in conferenza stampa, punta su una reazione d’orgoglio della squadra davanti al pubblico di casa.

In difesa, Possanzini dovrà fare a meno di Mantovani, un’assenza pesante per un reparto che ha mostrato più di una fragilità in questo avvio di campionato (13 gol subiti in 7 giornate). La coppia centrale sarà probabilmente formata da Cella e Castellini, con Radaelli e Bani sugli esterni a completare la linea davanti al capitano Festa.

Sul piano offensivo, il Mantova dovrà trovare maggiore incisività: le trame di gioco ci sono, ma manca la capacità di finalizzare. Occhi puntati su Falletti, rientrato dopo l’infortunio e chiamato a dare qualità tra le linee, mentre da Galuppini, Majer, Mullen e dalle punte Bonfanti e Mensah ci si attende quel contributo in termini di gol che finora è mancato.

Il “Martelli” dovrà essere un fattore: la squadra biancorossa vuole trasformare la spinta del proprio pubblico in energia positiva per conquistare tre punti che potrebbero segnare la svolta del campionato.

COME ARRIVA IL SÜDTIROL



Sul fronte opposto, il Südtirol arriva a Mantova con qualche problema di formazione, ma anche con la consapevolezza di poter contare su una buona base di gioco e solidità collettiva. I biancorossi di Bolzano, allenati da Fabrizio Castori, occupano la decima posizione con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Castori, che non potrà sedersi in panchina perché squalificato, seguirà la gara dalla tribuna, ma ha trasmesso ai suoi uomini la consueta carica agonistica. “Abbiamo lavorato con intensità durante la sosta – ha dichiarato – per migliorare la condizione fisica e rafforzare la coesione del gruppo”.

Il tecnico deve fronteggiare un’emergenza in difesa: mancheranno lo squalificato Kofler e gli infortunati Veseli, El Kaouakibi e Pietrangeli. Rientrano però Masiello e Mancini, anche se le loro condizioni saranno valutate fino all’ultimo. Adamonis resta in dubbio tra i pali.