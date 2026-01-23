Mantova-Venezia, i convocati di Modesto: 8 assenti. Ci sono i nuovi compreso Kouda
Sono 23 i calciatori convocati da Mister Francesco Modesto per la partita di domani contro il Venezia. Assenti gli infortunati Artioli, Bonfanti, Caprini, Mullen, Maggioni e Mantovani. Assenti anche Fedel e Fiori. Convocati tutti i nuovi acquisti compreso l'ultimo arrivato Kouda.
Questa la lista:
Portieri: Andrenacci, Bardi, Vukovic
Difensori: Bianay, Bani, Castellini, Cella, Chrysopoulos, Tiago, Radaelli
Centrocampisti: Falletti, Kouda, Marai, Paoletti, Trimboli, Wieser, Zuccon
Attaccanti: Buso, Bragantini, Mancuso, Marras, Mensah, Ruocco
