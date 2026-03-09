Non un fuoco di paglia la doppietta alla Samp. Bragantini segna e il Mantova fa punti

Sembrava dovesse essere un'annata non proprio da annali, ma la svolta potrebbe essere invece arrivata con la doppietta alla Sampdoria, segnata lo scorso 21 febbraio in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie B: allora, e in mezzora, Davide Bragantini ha consegnato una vittoria pesantissima al suo Mantova, che sta piano piano risalendo la china verso quella salvezza che adesso non sembra più un miraggio ma un obiettivo concreto che può arrivare anche senza i playout.

Il classe 2003, che è stato anche vittima di un infortunio che ne ha pregiudicato la stagione, sembrava potesse dire addio ai biancorossi nel mercato di gennaio, quando il Frosinone si era fatto avanti, ma i virgiliani ci hanno poi ripensato, chiudendo alla cessione. Mossa, nel lungo termine, azzeccata. Perché dopo i gol alla Samp, Bragantini ha punito anche Carrarese e Juve Stabia, di fatto siglando quattro gol nelle ultime quattro partite, che lo hanno sempre visto in campo a differenza di quanto accadeva prima; tra questi ultimi quattro match, solo la sfida contro il Palermo è stata infausta.

Adesso, prima della sosta dell'ultima settimana di marzo, Empoli, Cesena e Modena. Avversarie complesse, ma Bragantini ha dimostrato di esserci, e il Mantova ha fatto lo stesso. Ci sarà da allungare sulle dirette concorrenti, e magari tracciare un primo bilancio al momento della pausa.