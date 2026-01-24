Mantova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i virgiliani, subito in campo il neo acquisto Tiago
Si è ufficialmente alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri sera e si concluderà poi nella giornata di domani, ma vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.
Tra questi, anche Mantova-Venezia, che si trovano agli antipodi della classifica, ma entrambe con necessità di fare punti per raggiungere i propri obiettivi.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Paoletti, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Wieser, Tiago; Marras, Ruocco; Mensah. All.: Modesto
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Venturi, Franjic; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Sagrado; Yeboah, Adorante. All.: Stroppa.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocata
Carrarese – Empoli 3-0
28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
*una gara in più