Mantova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i virgiliani, subito in campo il neo acquisto Tiago

Si è ufficialmente alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri sera e si concluderà poi nella giornata di domani, ma vedrà quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.

Tra questi, anche Mantova-Venezia, che si trovano agli antipodi della classifica, ma entrambe con necessità di fare punti per raggiungere i propri obiettivi.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Paoletti, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Wieser, Tiago; Marras, Ruocco; Mensah. All.: Modesto

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Venturi, Franjic; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Sagrado; Yeboah, Adorante. All.: Stroppa.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocata

Carrarese – Empoli 3-0

28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 15.00 Cesena – Bari

Ore 15.00 Frosinone – Reggiana

Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella

Ore 15.00 Mantova – Venezia

Ore 15.00 Monza – Pescara

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

*una gara in più