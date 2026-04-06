Uova di Pasqua al posto della monetina: la trovata del campionato lituano

Nel calcio, il sorteggio con la monetina è un rito antico e universale. Ma in Lituania hanno deciso di fare diversamente, almeno in questo periodo dell'anno. Il massimo campionato lituano ha introdotto una variante che ha fatto il giro del web: prima del fischio d'inizio, arbitro e capitani non si sono avvicinati al centro del campo per il classico lancio della monetina, bensì per una sfida a colpi di... uova di Pasqua.

La scena è stata ripresa nel video qui sotto, girato prima del calcio d'inizio di Zalgiris-Kauno Zalgiris: l'arbitro in maglia rossa sorregge un cesto di uova al centro del terreno di gioco, mentre i due capitani le selezionano con attenzione certosina, come se la scelta dell'uovo fosse una questione di vitale importanza tattica.

During easter in Lithuanian top football league you dont throw coin....you do traditional easter egg tapping 👍 pic.twitter.com/hvxKBh6Op1 — Rimantas ‡ (@DarRamesnis) April 5, 2026

Il meccanismo ricalca un'antica tradizione popolare diffusa in Lituania e in diversi Paesi dell'Europa orientale: ciascuno sceglie la propria uovo, poi i due contendenti le battono l'una contro l'altra fino a quando una non si rompe. Chi ha l'uovo intatto vince il diritto di scegliere il campo o il calcio d'inizio.

Una trovata che unisce folklore e calcio professionistico in modo genuino, lontano anni luce dagli orpelli tecnologici e commerciali che spesso appesantiscono il calcio moderno. Piccolo dettaglio, grande sorriso: a volte basta poco per ricordare che il gioco più bello del mondo sa ancora stupire anche fuori dal campo.