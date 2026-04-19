Palermo, Pohjanpalo e il record di gol: "Se non andiamo in Serie A non serve a nulla"

Dopo la vittoria per 2-0 del Palermo sul Cesena, Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese dei rosanero autore nel corso del match del 22° e 23° gol stagionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rosanero.

“Prima di tutto ci tengo a fare un in bocca al lupo a Klinsmann e spero che possa presto stare bene. Per quanto riguarda la partita è stata importante, davanti a 32mila persone che è venuta allo stadio. Una grande prestazione.

Le 23 reti stagionali come nuovo record personale? Un nuovo record per me, ma la cosa importante è andare in Serie A, sennò i gol non servono a niente. Vorrei raggiungere questo sogno.

La standing ovation all'uscita? È la seconda volta dopo quella contro il Venezia. Sono state davvero emozionanti.

Tre finali iniziando dalla Reggiana? A Reggio si giocano la salvezza e questo rende la partita molto complessa. Dovremo giocare di fare lo stesso tipo di prestazione vista col Cesena".