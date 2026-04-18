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Il Palermo si aggrappa a Pohjanpalo, 2-0 al Cesena: il sogno Serie A è ancora vivo

Il Palermo si aggrappa a Pohjanpalo, 2-0 al Cesena: il sogno Serie A è ancora vivoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:14Serie B
Daniel Uccellieri

Una doppietta di Pohjanpalo regala al Palermo una vittoria importantissima contro il Cesena, 2-0 il punteggio finale in favore dei rosanero che sperano ancora nella possibilità della promozione diretta, anche se le vittorie di Monza e Frosinone complicano decisamente i piani della squadra di Inzaghi.

Il Palermo resta al quarto posto con 68 punti staccato di quattro lunghezze dal secondo posto occupato dal Frosinone quando mancano ancora tre gare da giocare.

SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Bari-Venezia 0-2
20' e 45+2' Haps, 52' Adorante
Mantova-Avellino 0-2
63' Missori, 86' Favilli
Modena-Frosinone 1-2
41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio
Palermo-Cesena 2-0
9' e 71' Pohjanpalo

Sabato 18 Aprile 2026

Ore 19.30 - Juve Stabia-Catanzaro
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese-Pescara
Ore 17.15 - Padova-Reggiana
Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75*
Monza 72*
Frosinone 72*
Palermo 68*
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44*
Avellino 43*
Carrarese 42
Mantova 40
Sudtirol 40
Sampdoria 40*
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Spezia 33*
Pescara 32

* una gara in più

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