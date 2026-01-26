Modena, Di Mariano potrebbe salutare: Bari e Sampdoria si muovono per l'esterno

Non solo i difensori Cristian Cauz e Matteo Cotali. In casa Modena c’è anche un altro giocatore che potrebbe essere in uscita in quest’ultima settimana di mercato. Si tratta dell’attaccante Francesco Di Mariano autore di un gol in 17 presenze in questa stagione.

Come riferito dal Resto del Carlino il classe ‘96, che può giocare sia come esterno sia come centrale sulla trequarti, sarebbe finito nel mirino di due club in difficoltà come Sampdoria, che avrebbe effettuato un sondaggio, e Bari. Il giocatore negli ultimi mesi ha trovato meno spazio – rimanendo in panchina nelle ultime due uscite – e per questo potrebbe partire in questi ultimi giorni di mercato con la società che poi andrebbe a sostituirlo o con una seconda punta o con un esterno a tutto campo che possa agire nel centrocampo a cinque.