Di Mariano: "Mi voleva anche la Samp. Ho scelto Padova: Mirabelli ha avuto un ruolo fondamentale"

Era arrivato a Modena solo la scorsa estate, ma per Francesco Di Mariano è stato subito tempo di cambiare aria: nel corso dell'ultima settimana di mercato, infatti, il giocatore è approdato al Padova. Spiegando come è nata la trattativa: "Non pensavo di lasciare il Modena - si legge sui canali ufficiali della compagine biancoscudata -, ma nell’ultimo periodo sono cambiate delle dinamiche, e io non volevo essere messo da parte. C’erano anche altre squadre interessate, soprattutto la Sampdoria, ma Mirabelli ha giocato un ruolo fondamentale: mi ha parlato delle ambizioni della società, io cercavo una società stabile e ambiziosa, con un progetto in testa. Come lo ha il Padova".

E proprio su questo: "Il Padova è una società importante e sono felice di essere qui. In questi tre mesi dobbiamo salvarci e poi costruire il futuro a partire dal prossimo anno. A gennaio si ricomincia un po’ come fosse luglio, le squadre cambiano e dunque bisogna riavvolgere il nastro; l’organico è cambiato e fino a maggio saremo questi, la squadra sa che deve salvarsi, ne siamo tutti consapevoli. E ho buone sensazioni, nonostante il momento difficile. Il campionato di Serie B insegna che nel girone di ritorno può cambiare tutto".

Conclude: "Nasco come esterno d’attacco, ho fatto anche la seconda punta, solitamente ho giocato nel centrosinistra. Negli ultimi anni gli esterni sono diversi da quelli di un tempo, si gioca spesso con la difesa a tre e io mi sono dovuto riadattare ai nuovi tipi di moduli. Con mister Andreoletti ho parlato, è lui che deve trovare l’abito giusto per la squadra".