Ufficiale Il Modena saluta Di Mariano. Passa a titolo definitivo al Padova

Proprio a pochi minuti dal suo ingresso in campo - sfiderà l'Empoli alle ore 15:00 in occasione della 22ª giornata del campionato di Serie B - il Modena annuncia l'addio con Francesco Di Mariano, che la maglia la maglia gialloblù dopo soli sei mesi: il giocatore è infatti passato al Padova, a titolo definitivo.

Ecco la nota della compagine emiliana:

"Il Modena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Di Mariano al Padova Calcio.

Approdato a Modena la scorsa estate, con la maglia gialloblù ha raccolto un totale di 17 presenze, un gol e due assist.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC augurano a Francesco le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

È poi il club biancoscudato a far sapere la durata del contratto del calciatore, mediante la nota che di seguito riportiamo: "Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dal Modena FC del giocatore classe 1996 Francesco Di Mariano. Di Mariano ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2028".