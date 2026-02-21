Padova, Di Mariano: "Potevamo vincerla, ma è importante non aver perso. A Modena saremo nemici"

Il centrocampista del Padova Francesco Di Mariano ha analizzato nel post gara il pareggio tra Padova e Bari, soffermandosi sull’episodio del fallo subito e sulle sensazioni della squadra.

Sulle condizioni fisiche: "Sì, ho dolore in questo momento. Valuteremo meglio, ma dovrebbe essere soltanto una botta".

Sul valore del punto: "Quando non riesci a vincere è fondamentale non perdere, ma oggi potevamo portare a casa i tre punti, soprattutto perché giocavamo nel nostro stadio. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno: il Bari è una squadra forte. Dispiace, ma ci teniamo stretto questo punto e restiamo positivi".

Sul rammarico per l’1-1: "Sicuramente potevamo raddoppiare nel primo tempo. Invece siamo andati al riposo in parità. Siamo stati bravi a restare lucidi e a portare a casa il punto".

Sull’intesa con i compagni: "È bello avere vicino giocatori di qualità. Antonio Barreca lo conoscevo già dai tempi del Lecce e questo mi ha aiutato. Anche Cristian Buonaiuto ha grandi qualità, dialogare con loro è importante".

Sul nuovo assetto tattico di Andreoletti: "Mi piace giocare da esterno, posso dialogare con il terzino, con il centrocampo e con la seconda punta. Sicuramente questo schieramento mi aiuta".

Sulla prestazione: "Volevamo vincere e abbiamo fatto una buona gara, ma personalmente avrei voluto portare a casa la vittoria".

Tra una settimana Di Mariano tornerà da avversario contro il Modena: "Sono sereno, ho un bellissimo rapporto con i compagni e con il mister. È stata fatta una scelta che si può condividere o meno, ma auguro il meglio a tutti. Quel giorno saremo nemici. Un mese fa ci hanno messo in difficoltà pur perdendo: saranno aggressivi e lo stadio spingerà forte. Ci faremo trovare pronti".