Il Bologna affonda, vola il Lecce. E adesso tocca all'Inter: le top news delle 18
Le prime due partite della domenica della 24^ giornata di Serie A hanno portato in dote due risultati pesanti, con anche conseguenze interessanti sulla classifica. C'è per esempio la vittoria del Parma nel derby emiliano, che oltre a rafforzare le convinzioni dei ducali nella corsa per la salvezza, acuisce ulteriormente la crisi del Bologna. I rossoblù, sconfitti 0-1 al 95' dal tiro di Ordonez da fuori area, non vincono infatti in casa da oltre due mesi, tre se si prende in considerazione soltanto il cammino in Serie A. Non sembrano esserci avvisaglie di un posto in pericolo per il tecnico Vincenzo Italiano, chiamato comunque a trovare una soluzione per rovesciare un andamento insufficiente.
Chi invece ha ottenuto tre punti che potrebbero rivelarsi pesantissimi per evitare di rimanere coinvolto nella bagarre per non scendere in Serie B, è il Lecce. Preziosissimo si rivela il bel calcio di punizione di Banda, che appena prima del recupero insacca la rete che vale il definitivo 2-1 ai danni dell'Udinese in favore degli uomini di Di Francesco, che al momento del gol segnato dal suo attaccante ne ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di alcuni tifosi dietro di lui che ne contestavano le scelte.
Ora alle 18 è invece la volta dell'Inter, ospite del Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Sassuolo (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sučić, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.