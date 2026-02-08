Inter, Chivu e il turnover marcato: 9 cambi su 11 rispetto al Torino

Solo Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram confermati nell'undici titolare della formazione con la quale l'Inter si presenta al Mapei Stadium per sfidare il Sassuolo, rispetto a quella scesa in campo inizialmente in Coppa Italia, contro il Torino.

Spazio a tanti "titolarissimi" oggi, con la consolidata coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. Il vero dubbio era in mediana, dove sono Petar Sucic e lo stesso Mkhitaryan a spuntarla su Davide Frattesi.

Questa la formazione scelta da Chivu per la partita contro i neroverdi (schierata con il 3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sučić, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.