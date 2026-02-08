Nico Paz primo di sempre del Como con la carta Future Stars: "Anche i giovani la avranno"

Uno dei grandi protagonisti del Como, se non il più rilevante in assoluto, è il fantasista Nico Paz, che nelle scorse ore tra l'altro ha ricevuto la sua speciale Future Stars Card nel gioco FC di EA Sports, il principale titolo calcistico nel mondo dei videogiochi, già noto come FIFA negli scorsi anni.

Il Como Gaming Club, branca della società dedicata ai videogiochi, e la stessa EA Sports hanno consegnato la carta Future Stars a Nico Paz, che ha rapidamente commentato la cosa lanciando anche un messaggio ai più giovani.

Ha detto infatti Nico Paz, ricevendo la Future Stars Card: "Oh bella, mi piace. Ho 90 velocità e 88 tiro, questo è un premio del lavoro dell'anno scorso e di questo. Penso che tanti giocatori di questa squadra però avrebbero potuto vincerlo. Non posso dare consigli ai giovani, ma se ho ricevuto questa carta possono farlo anche loro. Lavorando e giocando bene, sicuramente un giorno la avranno".

Da sottolineare come Nico Paz sia il primo giocatore del Como nella storia a ricevere questo particolare riconoscimento dal videogioco EA Sports FC, già FIFA.