Altro che vice Thuram: Inter, Bonny è molto di più per l'attacco di Chivu

Marcus Thuram è tornato e San Siro lo ha salutato, ma il 2-0 dell’Inter alla Lazio è stato caratterizzato, di nuovo, da un’altra grande prestazione di Ange-Yoan Bonny. Arrivato in estate dal Parma, di fatto come unica vera richiesta di Cristian Chivu, spesso oscurato dal fascino mediatico della narrazione su Francesco Pio Esposito, l’attaccante francese ha ribadito di essere molto più di un’alternativa al connazionale.



Lo dicono i numeri. Quattro gol e quattro assist in campionato, ecco il rendimento di Bonny, sceso in campo in dieci giornate. Con la rete di oggi, l’ex crociato ha superato proprio Thuram (a quota tre) nella classifica marcatori della stagione nerazzurra. E, se da un lato Tikus ha giocato la metà delle partite - cinque -, dall’altro pesano i minuti, che sono più o meno gli stessi. Con la partita di oggi, Bonny ha infatti giocato 412 minuti (recupero escluso), contro i 375 di Marcus.

Concorrenza sana, e non solo. Che l’Inter abbia un attacco di riserva più efficace rispetto alla scorsa stagione lo si è scritto spesso, più dei dati lo raccontano le impressioni su un reparto ben più completo e profondo. Più che in termini di concorrenza - comunque utile -, Chivu può ragionare anche sulla complementarità: per ora non ha abbandonato il caro vecchio 3-5-2 inzaghiano. Ma, con attaccanti così, può considerare tante variazioni sullo spartito tattico interista.