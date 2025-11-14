Monza, Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi. Spero sia il primo gol di tanti"

“È sempre bello avere i tifosi vicino e quando le cose vanno bene è ancora meglio”. Il centrocampista del Monza Andrea Colpani parla così ai microfoni dei giornalisti dopo l’allenamento aperto al pubblico di quest’oggi: “Si ride e si scherza, c'è un bel gruppo e fa piacere farlo vedere. - prosegue il calciatore come riporta Tuttomonza.it - Fisicamente sto bene, sono contento e in campo si è visto. Avevo bisogno di sbloccarmi e segnare, speriamo che sia il primo di tanti e che ci aiuti a raggiungere l’obiettivo”.

Spazio poi al suo infortunio: “Lo scorso anno sono stato fuori cinque mesi per un problema importante. È stata dura e poi quest’anno uno stiramento mi ha nuovamente rallentato. Ora sono a posto e tornerò a stare sempre meglio”.

Colpani poi parla del gruppo e del tecnico Paolo Bianco: “Abbiamo creato un grande gruppo, la base c'era già gli anni scorsi, i nuovi sono entrati bene e si è creata una bella sintonia, si sta vedendo in allenamento e in campo. - conclude il classe ‘99 - Mi trovo veramente bene con il nuovo mister, l’impatto è stato positivo. Si tratta di una brava persona e anche in campo ci dà delle bellissime idee e ci prepara bene alle partite, sono contento di come ci sta guidando in questa prima fase".