Colpani del Monza è il Player of the Week della 12ª giornata della Serie B

Come si legge sui canali ufficiali della Lega B, "un gol per sancire la vittoria del Monza e il primato in classifica: Andrea Colpani è il Player of the Week della 12ª giornata della Serie BKT. Il successo per 0-2 a Pescara assume così particolare valore per le sorti e gli equilibri di un campionato molto tirato.

I dati "powered by Opta" dicono che il fantasista biancorosso ha realizzato il suo primo gol in stagione, interrompendo un digiuno lungo 1 anno e 20 giorni (le ultime reti risalgono alla doppietta contro il Lecce con la maglia della Fiorentina del 20 ottobre 2024 in Serie A).

Più nel dettaglio, l’ultima rete di Andrea Colpani in B risaliva al 22 febbraio 2022 contro il Pordenone, in trasferta anche in quel caso. E' stato anche il giocatore che nel match Pescara-Monza ha effettuato più conclusioni totali (5) e dentro l’area di rigore (3), registrato il maggior numero di tocchi in area avversaria (8), creato più occasioni per i compagni (5), guadagnato più possessi (10) e vinto più duelli (10)".