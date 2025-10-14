Nel radar della Serie A – Presenza in area e gioco coi piedi. Lo Spezia si gode Mascardi

Il futuro della porta dell’Italia potrebbe arrivare dalla Spezia. Sono infatti in tanti, non solo nell’ambiente ligure, a puntare sul profilo di Diego Mascardi, classe 2006, che quest’anno ha esordito da titolare in Serie B e ormai da tempo è nel giro delle nazionali giovanili azzurre – dall’Under 17 all’Under 20 – fino a diventare recentemente il titolare dell’Under 21 nonostante la presenza di un altro talento del campionato cadetto come Edoardo Motta della Reggiana.

Il percorso: talento nato e cresciuto in casa spezzina

Un giocatore tutto made in Spezia, l’ennesimo lanciato negli ultimi anni – da Vignali a Bastoni passando per Candela e Maggiore – dal club ligure. Dopo due stagioni in Primavera il classe 2006 già nella scorsa stagione è entrato in pianta stabile in prima squadra pur senza esordire ufficialmente, ma raccogliendo la stima del tecnico Luca D’Angelo che in questa stagione l’ha lanciato da titolare in cinque occasioni, per un totale di 450 minuti, in attesa del rientro del titolare Mouhamadou Sarr

Le caratteristiche: Grazie alla sua altezza, 190cm, dimostra una buona presenza in area di rigore e anche fra i pali dove dimostra anche un’ottima agilità dovuta a un peso piuttosto contenuto (80kg) e ottime doti di reattività e riflessi pronti. Eccelle nelle uscite alte per intercettare cross e palloni lunghi. Il suo senso della posizione e il tempismo gli permettono di pulire l'area di rigore con sicurezza, alleggerendo la pressione sulla difesa. Inoltre, dote molto importante per un portiere moderno, Mascardi è dotato nel gioco coi piedi, dimostrandosi sicuro e preciso nell’impostazione del gioco da dietro sia con passaggi corti per i compagni di difesa, sia con lanci lunghi per andare a pescare le punte. Essendo molto giovane deve ovviamente migliorare nel comandare l’area di rigore e la linea difensiva, nonostante sia dotato di una buona dose di personalità, e nel restare concentrato per tutto l’arco della gara per ridurre eventuali errori di distrazione.

Diego Mascardi, la sua scheda

Nato il: 26/09/2006

Nazionalità: Italia

Posizione: portiere

Piede: destro

Squadra attuale: Spezia

Scadenza: 2028