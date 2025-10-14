TMW Pagliari: "La Juve giochi con le due punte più Yildiz. La Roma può rimanere lassù se..."

Parlando degli attaccanti nel corso della chiacchierata con i nostri taccuini, Silvio Pagliari ha parlato anche della Juventus e della Roma: "Io vengo da un calcio dove uno dei miei maestri, Mimmo Cataldo, diceva: 'Portiere e attaccante forte'. L'ho detto poc'anzi, per me è come la Juve: se dobbiamo dirla tutta hanno tre giocatori in fase offensiva molto interessanti. Però quando Tudor, speriamo il prima possibile, capirà che David da solo fa fatica a giocare vuole dire che non conoscono la sua storia.

Nel Canada gioca con un altro attaccante, in Francia (dove è un altro calcio) ha fatto grandi cose. David deve giocare con un altro attaccante vicino per poter esprimere tutto il suo potenziale. Non capisco perché la Juve non gioca con Vlahovic e David, perché Openda è più un esterno che una seconda punta. Se non gioca con continuità con le due punte e Yildiz dietro, non vedo come la Juve possa risolvere il problema del gol con Conceiòao e Zhegrova che non hanno il feeling con il gol. Nel Napoli quando torna Lukaku, Lucca i suoi gol li fa. I quattro dell'Inter faranno 60 gol. La Roma per rimanere lassù deve ritrovare i gol di Dovbyk o di Ferguson".

Nella Juve mancherà anche Bremer.

"Se Gasperini fa il Gasperini come sta facendo e se ingranano le punte come hanno sempre segnato con lui, la Roma c'è. Poi l'Inter c'è, il Napoli c'è, il Milan c'è. La Juve, come squadra, ha meno potenziale di queste. Il Milan in mezzo al campo ha preso due giocatori straordinari come Modric e Rabiot. La Juve non ha tutti questi grandi giocatori".