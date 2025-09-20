Ufficiale Ora è ufficiale: Bereszynski è un nuovo giocatore del Palermo. Il comunicato

Ora è ufficiale: Bartosz Bereszynski è un nuovo giocatore del Palermo. Filippo Inzaghi ha così a disposizione un nuovo difensore duttile e di grande esperienza, che era rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria. Per il polacco si attendeva solo il via libera definitivo che è arrivato nella giornata di ieri.

Questo il comunicato del club rosanero: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dall’UC Sampdoria. A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".