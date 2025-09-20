Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ora è ufficiale: Bereszynski è un nuovo giocatore del Palermo. Il comunicato

Ora è ufficiale: Bereszynski è un nuovo giocatore del Palermo. Il comunicatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:34Serie B
di Daniele Najjar

Ora è ufficiale: Bartosz Bereszynski è un nuovo giocatore del Palermo. Filippo Inzaghi ha così a disposizione un nuovo difensore duttile e di grande esperienza, che era rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria. Per il polacco si attendeva solo il via libera definitivo che è arrivato nella giornata di ieri.

Questo il comunicato del club rosanero: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dall’UC Sampdoria. A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Articoli correlati
Palermo, arriva l'ok per Bereszynski: nei prossimi giorni visite e firma sul contratto... Palermo, arriva l'ok per Bereszynski: nei prossimi giorni visite e firma sul contratto
Palermo, cambio di strategia: all-in su Bereszynski a prescindere dall'addio di Verre... Palermo, cambio di strategia: all-in su Bereszynski a prescindere dall'addio di Verre
Palermo, Bereszynski ancora in stand by. Prima bisogna cedere il centrocampista Verre... Palermo, Bereszynski ancora in stand by. Prima bisogna cedere il centrocampista Verre
Altre notizie Serie B
Spezia sconfitto e contestato: fischi e cori da parte della Curva Ferrovia all'indirizzo... Spezia sconfitto e contestato: fischi e cori da parte della Curva Ferrovia all'indirizzo della squadra
Carrarese-Avellino, i convocati di Biancolino: recuperato Kumi. Ancora out Rigione... Carrarese-Avellino, i convocati di Biancolino: recuperato Kumi. Ancora out Rigione
Juve Stabia, Abate: "Contento per come è arrivata la vittoria, ma dobbiamo ancora... Juve Stabia, Abate: "Contento per come è arrivata la vittoria, ma dobbiamo ancora crescere"
Serie B, tutto storto per la Samp: rigore fallito e in 10 dalla mezz'ora: 0-0 a Monza... Serie B, tutto storto per la Samp: rigore fallito e in 10 dalla mezz'ora: 0-0 a Monza al 45'
Spezia, D'Angelo: "Non sono stato bravo a prepararla. Giusti i fischi dei tifosi"... Spezia, D'Angelo: "Non sono stato bravo a prepararla. Giusti i fischi dei tifosi"
Serie B, i risultati del pomeriggio: cadono Spezia e Venezia. Pari a Reggio Emilia... Serie B, i risultati del pomeriggio: cadono Spezia e Venezia. Pari a Reggio Emilia
Reggiana-Catanzaro 2-2, le pagelle: Cissè mattatore, Lambourde entra alla grande Reggiana-Catanzaro 2-2, le pagelle: Cissè mattatore, Lambourde entra alla grande
Venezia-Cesena 1-2, le pagelle: Mangraviti croce e delizia, Busio non molla fino... Venezia-Cesena 1-2, le pagelle: Mangraviti croce e delizia, Busio non molla fino alla fine
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek. Milan, se sarà addio con Maignan due le ipotesi: Caprile e Suzuki. Vicino il rinnovo di Saelemaekers. Napoli, piace Damar dell’Hoffenheim
Le più lette
1 Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek. Milan, se sarà addio con Maignan due le ipotesi: Caprile e Suzuki. Vicino il rinnovo di Saelemaekers. Napoli, piace Damar dell’Hoffenheim
2 Hellas Verona-Juventus, le probabili formazioni: Tudor pensa a Vlahovic e Adzic dal 1'
3 Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Martinez può far rifiatare Sommer, c'è Bisseck
4 Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte può concedere un'occasione a David Neres
5 Udinese-Milan, le probabili formazioni: confermato Iker Bravo, Nkunku ancora dalla panchina
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Immagine top news n.1 Bologna-Genoa 2-1, le pagelle: Orsolini è decisivo. Castro, che regalo! Leali non basta al Grifone
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna aggancia Roma e Milan. Genoa a secco
Immagine top news n.3 Decide Orsolini all'ultimo, il Bologna vince in rimonta tra le proteste: 2-1 al Genoa
Immagine top news n.4 Inter, Chivu: “Lautaro è a disposizione. Un Martinez giocherà”. Sarà il portiere
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini: "Pellegrini? Mi aspetto diventi un atleta. Ma non lo recupero da solo"
Immagine top news n.6 Roma, la prima volta di Gasperini: "I derby che restano sono quelli che vinci"
Immagine top news n.7 Atalanta, Juric: "Lookman domani ci sarà. Titolare? Vediamo, l'autonomia non è al massimo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
Immagine news podcast n.2 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.3 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.4 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato ad hoc"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.3 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Attacco a due? Quando avremo equilibrio. Zapata in panchina"
Immagine news Serie A n.2 Dossena e l'addio al Napoli: "Non pensavo arrivasse a valere Juve, Inter e Milan"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Ellertsson: "Rigore? Difficile giudicare. Ora vogliamo la Coppa Italia"
Immagine news Serie A n.4 Si sblocca Conceicao: Juventus avanti 1-0 al Bentegodi sul Verona
Immagine news Serie A n.5 L'ex Tomas Brolin promuove Cuesta: "Appoggio la scelta Parma. Nella vita serve coraggio"
Immagine news Serie A n.6 Genoa, Vieira: "Giocato alla pari del Bologna. Rigore? Gli arbitri devono fare chiarezza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia sconfitto e contestato: fischi e cori da parte della Curva Ferrovia all'indirizzo della squadra
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Avellino, i convocati di Biancolino: recuperato Kumi. Ancora out Rigione
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Contento per come è arrivata la vittoria, ma dobbiamo ancora crescere"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, tutto storto per la Samp: rigore fallito e in 10 dalla mezz'ora: 0-0 a Monza al 45'
Immagine news Serie B n.5 Spezia, D'Angelo: "Non sono stato bravo a prepararla. Giusti i fischi dei tifosi"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i risultati del pomeriggio: cadono Spezia e Venezia. Pari a Reggio Emilia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Tensione a Rimini, Giammarioli valuta se restare dopo la tentata aggressione di ieri
Immagine news Serie C n.2 Altra sconfitta per il Livorno: Formisano verso l'esonero. Spunta Gautieri per sostituirlo
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si è chiuso il Girone B: Ascoli corsaro a Livorno. Vincono Juve e Gubbio
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, nuova tegola per Zonta: lesione muscolare all'adduttore per il centrocampista
Immagine news Serie C n.5 Perugia in crisi di risultati, traballa la panchina di Cangelosi. Con la Samb sarà decisiva
Immagine news Serie C n.6 Tensione a Rimini: contestazione alla proprietà e tentativo d'aggressione al dg Giammarioli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, Napoli sul velluto in casa del Venezia: 5-1 il finale
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, subito la trasferta a Madrid poi il Barcellona: il calendario della Women's Champions
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, le date e gli orari del calendario di Champions: si parte il 7 ottobre
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Venezia-Napoli apre il primo turno di qualificazione. Il programma
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Bavagnoli: "Un orgoglio essere di nuovo in Champions. Sfide difficili, ma esaltanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 UEFA Women’s Europa Cup, l'Inter sfiderà il Vllaznia al secondo turno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…