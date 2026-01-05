Padova, Porchia: "Gomez ci farà divertire nel girone di ritorno. Sul mercato nessun stravolgimento"

“Siamo più che soddisfatti della classifica e del rendimento della squadra, un grande applauso va fatto al tecnico e ai giocatori che hanno dato risposte confortanti nonostante fossero, in molti casi, all’esordio in questo torneo”. Sandro Porchia, braccio destro del responsabile dell'area tecnica del Padova Massimiliano Mirabelli, parla così della prima parte di stagione dei biancoscudati sottolineando come la squadra possa ancora migliorare soprattutto nel rendimento all’Euganeo dove ha vinto una sola volta in questa stagione auspicando che per fine marzo possa essere pronta quella curva che farebbe fare un definitivo salto di qualità.

Spazio poi a quel Papu Gomez che potrà dare una grande mano in questa seconda parte di stagione: “È ancora lontano dalla forma migliore e questo ci fa ben sperare. Già ci ha fatto vedere qualcosa, ma siamo convinti che nel girone di ritorno possa farci divertire”.

Inevitabile poi un passaggio sul mercato con la priorità a un centrocampista: “Ci stiamo lavorando, ma servirà ancora un po' di tempo, per il resto restiamo vigili, ma non vogliamo fare stravolgimenti. Resto convinto che i migliori acquisti saranno i giocatori che non abbiamo ancora visto a pieno, da Jonathan Silva a Pastina, passando per Baselli e Di Maggio. - conclude Porchia - Il mercato di gennaio è delicato e le rivoluzioni non sempre pagano. Sappiamo che tanti nostri competitor possono spendere parecchio, ma noi siamo fiduciosi sulle potenzialità della nostra squadra”.