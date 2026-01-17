Padova, Andreoletti amaro: "Approccio era stato buono. Papu? Un leader"

C'è amarezza nelle parole di Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, al termine della partita che ha sancito la sconfitta casalinga contro il Mantova. Ecco le sue parole in conferenza stampa al termine della sfida dell'Euganeo.

Come valuta questa sfida?



"L'approccio era stato buono, potevamo andare in vantaggio. Andati in svantaggio serviva fare una gara diversa e quindi ho provato ad alzare il baricentro con i cambi ma un errore individuale c'è costato il secondo gol e lì è stato ancor più complicato".

Che ci dice del Papu?

"Non possiamo ancora permetterci di giocare con lui e due punte, alzeremo la qualità ma non siamo pronti come equilibrio. Lui è un calciatore straordinario, un leader. Dobbiamo affidarci a lui, ha qualità che non ha nessuno, anche se va inserito in un contesto equilibrato che gli permetta di rendere al meglio".