Padova-Mantova, formazioni ufficiali: c'è il Papu Gomez dal 1'. Tridente per Modesto
Queste le formazioni ufficiali di Padova-Mantova, gara valida per la 20ª giornata di Serie B:
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Belli, Perrotta, Sgarbi; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Capelli; Gomez, Bortolussi.
MANTOVA (4-3-3) Bardi; Radaelli, Cella, Castellini, Bani; Wieser, Trimboli, Paoletti; Marras, Mensah, Ruocco.
