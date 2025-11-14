Padova, Andreoletti: "Venezia fra le più forti, ma all'Euganeo venderemo cara la pelle"
Matteo Andreoletti, allenatore del Padova, è intervenuto come ospite del club Fossa dei Leoni, rilasciando alcune dichiarazioni a Il Gazzettino in vista dell’attesissimo derby con il Venezia.
"È sempre bello stare assieme e condividere questi momenti. Come squadra stiamo cercando di fare il massimo, mettendo tutto quello che possiamo in questo campionato, sicuramente difficile, in cui per starci dobbiamo andare sempre a trecento all’ora. Ai ragazzi nulla si può imputare in questo ultimo anno e mezzo e sul fatto di aver messo in campo tutte le proprie energie: penso che un tifoso del Padova debba essere orgoglioso per quanto fanno i giocatori e questo vale indipendentemente da una vittoria o una battuta a vuoto".
Sul derby, Andreoletti aggiunge: "Da bergamasco, io penso in primo luogo a quello con il Brescia. Ma non vediamo l’ora di farci travolgere dall’entusiasmo che si percepisce già in questi giorni nei quali tante persone che incrocio in città mi parlano di questo appuntamento. Non sarà certo facile, contro un avversario tra i più forti del campionato, però credo che con il supporto del pubblico dell’Euganeo, che immagino ancora una volta esaurito, venderemo cara la pelle per dimostrare che in questo stadio è difficile per tutti".
