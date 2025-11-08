Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto"

Ecco le dichiarazioni, riportate da Trivenetogol, di mister Matteo Andreoletti dopo la sfida persa di misura dal suo Padova contro il Mantova: "Era una partita da pareggio. Siamo in una fase di deficit di organico, paghiamo le diverse assenze: Seghetti ho preferito farlo giocare nel secondo tempo. Abbiamo fuori giocatori importanti come Gomez e Silva che ci possono dare una mano. Noi siamo una squadra cinica e quadrata, ma dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni che creiamo. Nonostante le emergenze rimaniamo sempre in partita con tutte le squadre. Abbiamo perso una partita che se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla”