Panchine traballanti in B: l'ultima gara prima della sosta potrebbe esser decisiva. Il punto

Smaltite le fatiche del turno infrasettimanale, nel pomeriggio di ieri è tornata in campo la Serie B, con la 7ª giornata che anticipa poi la seconda sosta della stagione. Un turno, quello che si sta giocando, sul quale c'era molta attesa, soprattutto perché diverse panchine erano (e forse sono) a rischio. Al momento, controtendenza rispetto agli ultimi anni, non ci sono stati esoneri, ma qualcosa potrebbe accadere a breve, proprio per le due settimane di stop che favorirebbero l'ingresso di nuovi tecnici.

Con le vittorie centrate ieri, Bari e Monza andranno probabilmente avanti - rispettivamente - con mister Fabio Caserta e mister Paolo Bianco, mentre notizie particolari non arrivano né da Mantova né da Spezia, dove Luca D'Angelo non sembrava più a rischio dopo il pareggio con la Reggiana; la sconfitta di misura con il Palermo non dovrebbe intaccare niente. Il pari dei virgiliani, invece, lascia incognite per mister Davide Possanzini. Questo pomeriggio, invece, si giocano molto Guido Pagliuca (Empoli) e Massimo Donati, messo in discussione dalla Sampdoria sostanzialmente già intorno alla 3ª giornata, ma poi mai esonerato.

Intanto, a completezza di informazione, il quadro completo di tutte le panchine di Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo)

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo)

Spezia - Luca D'Angelo (confermato)

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)