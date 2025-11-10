Padova, slitta il rientro di Gomez? Andreoletti: "Non vogliamo correre rischi"

Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti, premiato al Gala del Calcio Triveneto, ha parlato anche del rientro in campo del Papu Gomez, ancora ai box dopo il termine della squalifica. Queste le sue parole riportate da Trivenetogoal.it

“L’anno scorso abbiamo avuto il derby col Vicenza, durato un’intera stagione, adesso arriva quello col Venezia. Loro sono una grandissima squadra, ma in queste partite può accadere di tutto. Questa pausa ci permetterà di sistemarci e di rimetterci in sesto. Gomez? Non so se ci sarà, se in queste due settimane tornerà a lavorare con il gruppo vedremo, ma non vogliamo correre rischi”.

Il tecnico ha anche parlato della lotta con il Vicenza dello scorso anno: "Penso che lo scorso anno sia il Padova che Vicenza meritassero la promozione. Spero che il prossimo anno possiamo ritrovarci in Serie B per un altro derby. Credo che il Vicenza non abbia problemi a vincere questo campionato, anzi glielo auguro. L’anno scorso ho avuto un gruppo straordinario, la disponibilità e le qualità umane ci hanno fatto vincere con merito”.