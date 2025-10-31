Padova, Andreoletti: "Contro il SudTirol serve tanta intensità. Gomez? Puntiamo al Venezia"

Alla viglia della sfida contro il SudTirol il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha parlato in conferenza stampa partendo dalla situazione dell’infermeria: “Non recuperiamo Jonathan Silva e Gomez, per quest’ultimo penso che punteremo al derby con in Venezia. Essendo fuori da tempo il gioco deve valere la candela, ma proveremo comunque a fare il possibile per anticipare il suo rientro anche se la vedo dura. Bacci infine ha avuto una ricaduta, Baselli torna fra i convocati”.

L’allenatore, come riporta Trivenetogoal.it, parla poi dei possibili cambi di formazione: “Dopo 72 ore sicuramente ci saranno dei cambi, la squadra mi dà garanzie. Affrontiamo un avversario che ha un agonismo e una forza fisica imponenti. Dobbiamo recuperare al meglio le energie, ne parlavo con lo staff ed è un aspetto fondamentale. - prosegue Andreoletti soffermandosi sull’avversaria – Credo che il SudTirol sia la squadra del campionato che richiede maggiore intensità, se non riesci a tenere su questo aspetto rischi di andare in difficoltà. Castori è un allenatore che stimo moltissimo, non segue mode e non cambia rispetto al suo credo, studia molto gli avversari e sarà un onore affrontarlo. Domani andrà in campo chi ha più birra anche perché siamo tornati alle 4 dalla Spezia”.

Spazio poi al dato che vede Lasagna protagonista nel mese di novembre: “Non sapevo di questa statistica, me la rivendo. Sono soddisfatto di come sta andando, ma abbiamo tante soluzioni alternative e valuteremo la migliore da utilizzare”.

Infine Andreoletti si sofferma sulle voci di cambio societario che però non lo distraggono: “Non ho avvisaglie di alcun tipo, come staff e squadra preferivamo isolarci, ma sono molto più aggiornato da quello che leggo da voi più che per quello che mi viene detto, ma mi sembra che siamo sul pezzo al di là di quello che succede attorno a noi”.