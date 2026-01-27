Padova, Peghin: "Spero nell'Euganeo pieno col Monza. Mercato? C'è tempo per intervenire"

“La sconfitta con il SudTirol per quanto mi riguarda è una delle peggiori subite dal Padova, forse la peggiore è stata quella dello 0-5 contro il Mantova. Entrambe le prestazioni sono state negative e oltretutto si trattava di scontri diretti”. Il presidente biancoscudato Francesco Peghin intervistato da Il Gazzettino torna così sulla sconfitta nell’ultimo turno facendo poi un punto sul campionato: “Finora il cammino va letto molto positivamente perché abbiamo cinque punti di vantaggio dai play out e da qui bisogna ripartire con un gruppo unito e coeso, che è stato sempre un po’ il valore aggiunto della squadra, e considerare queste due partite come episodi negativi, come sono convinto che siano”.

Spazio poi alla prossima sfida contro il Monza: “Affrontiamo una squadra che punta alla Serie A diretta e che sappiamo essere forte, ma all’andata l’abbiamo battuta e quindi nulla è precluso. - prosegue Peghin – Inoltre sarà il compleanno del Padova e scenderemo in campo con la maglia celebrativa. Per questo mi aspetto un Euganeo tutto esaurito per sostenere la squadra”.

Inevitabile infine un riferimento al mercato: “Le proposte alla proprietà nascono da una riflessione fatta tra il direttore e il mister, come è sempre stato. Il mercato si gioca molto sulle occasioni degli ultimi giorni e quindi c’è ancora tempo per intervenire se sarà fatta questa valutazione. - conclude Peghin – Il nostro obiettivo è la salvezza e non vogliamo rivoluzionare una rosa che finora è andata oltre le aspettative”.