Il Padova passa a Banzato, Peghin: "Costruiamo un futuro il più glorioso possibile"

Giornata storica in casa Padova, che apre ufficialmente un nuovo capitolo societario con il passaggio della quota di maggioranza da Joseph Oughourlian ad Alessandro Banzato. L’annuncio è arrivato al termine di una lunga conferenza stampa che ha visto protagonisti i vertici del club biancoscudato.

Tra gli interventi più significativi quello del presidente Francesco Peghin, che manterrà la carica anche con la nuova proprietà. Come riportato da padovaoggi.it, Peghin ha sottolineato il valore simbolico e personale del momento:

"È una giornata speciale, perché c’è il passaggio della quota di maggioranza da un grande imprenditore a un altro imprenditore che non ha bisogno di presentazioni. Sono molto felice ed emozionato di introdurre questo passaggio di consegne con Alessandro Banzato".

Il presidente ha poi ripercorso le tappe che hanno portato all’operazione, tornando al maggio 2023, quando entrò nel club come socio di minoranza per affiancare Oughourlian: una trattativa condotta in totale riservatezza, condivisa inizialmente solo con i familiari e con lo stesso Banzato, incontrato casualmente in un bar di Prato della Valle.

Un legame, quello con il nuovo proprietario, che Peghin ha definito profondo e sincero, al punto da considerare l’ingresso di Banzato nel Padova come un “desiderio di cuore” diventato realtà, maturato definitivamente durante una notte dello scorso aprile a Trieste.

Nel suo intervento Peghin ha espresso anche il senso di responsabilità per il futuro del club, assicurando piena disponibilità a collaborare con la nuova proprietà per costruire un progetto solido e ambizioso. Non sono mancati i ringraziamenti a chi ha lavorato dietro le quinte per la riuscita dell’operazione, con una menzione speciale ad Alessandra Bianchi e Massimiliano Mirabelli, oltre allo stesso Oughourlian.

Infine, il presidente ha rivendicato la compattezza del gruppo dirigente negli ultimi tre anni, sia nei momenti più complessi - come il playoff contro il Vicenza del 2023 - sia in quelli esaltanti, culminati con la promozione dello scorso 25 aprile. Una coesione che, secondo Peghin, rappresenta la base per affrontare la Serie B e costruire da oggi un nuovo futuro per il club: "Spero il più glorioso possibile. Forza Padova".