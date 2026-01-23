Padova, Villa: "Un orgoglio per i tifosi avere una proprietà come quella di Banzato"
TUTTO mercato WEB
Lorenzo Villa, difensore del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a due giorni dalla sfida contro il Sudtirol, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B:
"L’arrivo di Banzato - si legge sulle colonne de Il Gazzettino -? Abbiamo vissuto molto bene le novità societarie: penso sia motivo d’orgoglio per i tifosi che un padovano abbia acquisito la società, rappresenta una spinta in più.
Il Südtirol? Un avversario rognoso che all’Euganeo ci ha messo in difficoltà con le sue caratteristiche principali, in particolare la struttura, oltre che con un tipo di calcio proposto con continuità, motivo per cui tutti sanno sempre cosa fare in campo. Sarà difficile da affrontare, ma dopo la sconfitta con il Mantova possiamo già rifarci".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile