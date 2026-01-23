Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Padova, Villa: "Un orgoglio per i tifosi avere una proprietà come quella di Banzato"

Lorenzo Villa, difensore del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a due giorni dalla sfida contro il Sudtirol, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B:

"L’arrivo di Banzato - si legge sulle colonne de Il Gazzettino -? Abbiamo vissuto molto bene le novità societarie: penso sia motivo d’orgoglio per i tifosi che un padovano abbia acquisito la società, rappresenta una spinta in più.

Il Südtirol? Un avversario rognoso che all’Euganeo ci ha messo in difficoltà con le sue caratteristiche principali, in particolare la struttura, oltre che con un tipo di calcio proposto con continuità, motivo per cui tutti sanno sempre cosa fare in campo. Sarà difficile da affrontare, ma dopo la sconfitta con il Mantova possiamo già rifarci".

