Palermo-Carrarese 5-0, le pagelle: Segre da urlo, Pohjanpalo esagerato

© foto di Federico Serra
Oggi alle 21:39Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: PALERMO-CARRARESE 5-0

PALERMO

Joronen 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo, nel secondo non cambia la musica, gli avversari arrivano con il contagocce dalle sue parti.

Bereszynski 6.5 - Bene in difesa, si permette il lusso di farsi vedere anche in attacco.

Bani 6 - Prestazione da capitano, legittima la propria leadership e non fa vedere palla agli attaccanti avversari. Dall'83' Peda sv

Ceccaroni 6.5 - Preziosissimo in fase offensiva, il primo gol nasce da un suo lavoro ottimo sulla fascia. Dal 60' Veroli 6 - Ordinaria amministrazione per lui

Pierozzi 7 - Corre, lotta ed è semplicemente imprendibile, gioca una partita di cuore e polmoni, uno dei migliori.

Segre 7.5 - Gol e assist, partita eccellente la sua, di grande spessore. Dall'83' Brunori sv.

Ranocchia 6.5 - Il più impreciso del centrocampo forse, ma pur sempre un'ottima gara la sua.

Palumbo 7 - Primo gol in maglia rosanero in una serata perfetta sia per lui che per la squadra. Dal 60' Giovane 6 - Entra e mette in mostra buone geometrie.

Augello 6 - Spinge sulla sinistra creando spesso superiorità.

Le Douaron 6 - Gioca un buon primo tempo, ma deve arrendersi per un colpo alla testa. Dal 33' Vasic 6.5 - Ci mette tanto cuore, gli manca solo il gol, guadagna il rigore del 4-0.

Pohjanpalo 8 - Esagerato, mette a segno una tripletta da gigante, confermandosi uno dei migliori attaccanti della categoria.

Filippo Inzaghi 7 - Il suo Palermo è perfetto e si rialza dopo due trasferte negative. Quando i suoi giocano così non ce n'è per nessuno.

CARRARESE

Bleve 5 - Aveva iniziato bene, pur subendo i gol, dove non era colpevole, si era riscattato con ottime parate, sbaglia però sul terzo e sul quinto.

Imperiale 5.5 - Va in sofferenza per tutta la gara, specialmente sugli inserimenti dei braccetti avversari.

Illanes 5.5 - Anche lui in difficoltà, attento però sulle palle inattive.

Calabrese 5.5 - Stesso discorso per i suoi compagni di reparto.

Zanon 6 - Ci prova, corre e detta movimenti, ma è isolato.

Zuelli 5.5 - Il centrocampo avversario lo surclassa, può molto poco. Dal 51' Bozhanaj 6 - Ci prova, almeno quello.

Schiavi 6 - Detta i tempi e prova ad impostare il gioco, il migliore del reparto. Dal 79' Parlanti sv.

Hasa 5.5 - Cerca di mettere in mostra la sua tecnica ma va troppo a sprazzi.

Cicconi 5 - Si vede poco e quando lo fa soffre terribilmente la tracotanza di Pierozzi. Dal 68' Belloni 5 - Non incide.

Sekulov 5 - Gioca un primo tempo insufficiente e viene sostituito al 46'. Dal 46' Finotto 5.5 - Si mangia un gol clamoroso, poco altro da segnalare.

Abiuso 5.5 - In ombra, come tutto l'attacco dei suoi. Dal 68' Rubino 5.5 - Poco da segnalare nel suo match

Antonio Calabro 5.5 - Il piano gara è chiaro: chiudersi e ripartire, ma i suoi non lo mettono mai in pratica, troppo poco per impensierire un Palermo comunque infermabile stasera.

