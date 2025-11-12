"Due mesi per meritare il Palermo", Inzaghi mette tutti sotto esame. Anche se stesso

“Io e questi giocatori ci dobbiamo meritare questa maglia, hanno due mesi di tempo per crescere e meritarsela con le prestazioni. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire”, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi dopo la sconfitta in casa della Juve Stabia ha usato parole dure per sbattere in faccia a tutti – compreso se stesso – l’amara realtà di una squadra che dopo un’ottima partenza si è incartata e vive un momento difficile che l’ha vista scivolare in classifica. Nulla che comprometta la corsa alla promozione diretta, che è l’obiettivo del club, ma a cui va posto rimedio da qui a gennaio per non rischiare di vedere le prime allontanarsi troppo.

Sotto accusa sono finiti tutti i reparti, dall’attacco che non segna nonostante abbia a disposizione giocatori di primissimo livello passando per la difesa che, nonostante sia ancora la terza migliore della categoria, ha mostrato qualche disattenzione e crepa di troppo. Ma, secondo quanto riferito dall’edizione palermitana de La Repubblica, è il centrocampo a essere soggetto alle maggiori critiche: “In molti lamentano la mancanza di un regista che, però, Inzaghi anche a Pisa non aveva. Fra i nerazzurri toscani c’era Tramoni che faceva quello che Palumbo dovrebbe fare a Palermo e che fino ad ora ha fatto vedere solo a sprazzi dopo un inizio stagione condizionato dalla mancanza di preparazione”.

Ad aver cambiato gli equilibri in negativo sembra essere stato l’infortunio subito da Gyasi, giocatore d’esperienza e duttile che Inzaghi ha impostato da esterno a tutta fascia con ottimi risultati sia per il giocatore, fra i più presenti in campo, sia per la squadra che sembra soffrire ora della mancanza di imprevedibilità dell’ex di Empoli e Spezia.