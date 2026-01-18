Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Segre la decide ancora, Mateju disastroso

Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Segre la decide ancora, Mateju disastroso
© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:19Serie B
Massimiliano Rincione

Risultato finale Palermo-Spezia: 1-0

PALERMO

Joronen 7 - Miracoloso in alcune circostanze, bravo a far ripartire i suoi.

Beresynski 5,5 - Ammonito, alle volte è in ritardo sulle diagonali.
Dal 58' Peda 6,5 - Bravo a fare la fisarmonica per il fuorigioco, sicuro negli interventi.

Bani 6,5 - Leader difensivo, non fa girare mai gli avanti avversari.

Veroli 6 - Prestazione solida, fa il suo.
Dal 46' Ceccaroni 6,5 - Un centrocampista prestato alla difesa: sapienza ed eleganza in conduzione.

Pierozzi 7 - Motorino costante, è fautore della sponda dell'1-0 che dà l'assist a Pohjanpalo che a sua volta servirà Segre.

Segre 7 - Grandissimo gol, si conferma tra i più in forma del momento.

Ranocchia 6,5 - Grandissimo approccio soprattutto in fase di battitura dei piazzati.

Augello 7 - Fautore del cross lungo che fa partire l'azione del gol.

Palumbo 5,5 - Sbaglia un po' troppi palloni negli ultimi 30 metri, soprattutto in fase di tap-in.
Dal 78' Gomes sv -

Gyasi 5 - Schierato trequartista, ruolo che non ricopriva da un po', si capisce anche il perché: è evanescente e ostacola un compagno in occasione di una azione offensiva.
Dal 46' Le Douaron 5,5 - Sfortunato sulla traversa, sbaglia tutte le altre scelte in avanti.

Pohjanpalo 7 - Il suo assist di tacco è sontuoso, e spalanca le porte al vantaggio rosanero anche in una giornata in cui non è decisivo sottoporta.
Dall'85' Corona sv -

Filippo Inzaghi 5,5 - Come col Mantova, si culla del vantaggio minimo: stavolta gli dice bene, ma quanto hanno rischiato i suoi!

SPEZIA

Radunovic 7 - Miracoloso soprattutto in alcune letture: non sarà bello da vedere a volte ma quanto è efficace!

Wisniewski 6,5 - Sicuro, abile nella conduzione palla al piede.

Mateju 4,5 - Sente molto la partita in una piazza in cui non ha fatto bene: commette due fallacci da arancione e serve in giropalla più volte gli avversari o peggio, rischia l'autogol a fine partita.

Beruatto 5,5 - Non riesce a leggere i movimenti di Pierozzi.

Sernicola 6 - Riesce tutto sommato bene a coprire le diagonali avversarie.
Dal 69' Aurelio 5 - Un lancio per un palese fuorigioco di Artistico e tante volte in cui un Pierozzi stanco riesce comunque a sverniciarlo.

Valoti 5 - Non si vede mai, non tocca alcun pallone incisivo.

Cassata 6,5 - Abile nel fare da box to box per i suoi.

Comotto 5,5 - Il talento c'è e si vede, ma alle volte pecca di leziosità.
Dal 63' Verde 6 - Buon lavoro in fin dei conti come collante tra i reparti.

Adamo 6,5 - Uomo ovunque, è bravissimo in entrambe le fasi.
Dall'84' Candela sv -

Soleri 5 - Una buona occasione, qualche movimento ma poi null'altro: ci si aspetta legittimamente di più in avanti.
Dal 62' Romano 5 - Non riesce ad incidere e pecca di inesperienza.

Di Serio 5,5 - Lega meglio il gioco rispetto ai compagni di squadra.
Dal 62' Artistico 7 - Quanta legna: riesce a crearsi spazi per fare a sportellate e la deposita dentro alla prima occasione. Peccato per lui fosse in fuorigioco, poi sfortunato anche sul palo.

Roberto Donadoni 5,5 - Fa quello che può, ma si ha l'impressione che la squadra avrebbe potuto performare meglio a 4 vista l'enorme mole di calciatori offensivi.

