TMW Sassuolo, Palmieri: "Pinamonti sottovalutato, sta facendo grandissime cose"

Francesco Palmieri, ds del Sassuolo, parla ai microfoni di TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "Siamo felicissimi della grande prestazione della squadra e della bella vittoria di ieri, sappiamo che il cammino è lunghissimo e difficoltoso ma siamo pronti ad ad affrontare le restanti partite. Siamo partiti col piglio giusto e la squadra sta facendo grandissime cose".

Siete stati lontani dalla A solo un anno, che campionato avere ritrovato?

"Noi abbiamo fatto delle scelte mirate e preso un allenatore bravissimo, lo ha dimostrato coi fatti. Abbiamo ritrovato una Serie A difficilissima in cui tutte le partite sono difficili da affrontare, sappiamo di dover affrontare tante partite difficili e sappiamo che l'obiettivo prioritario è la salvezza".

Berardi dimostra ancora il suo valore: mi aspetto torni in azzurro.

"È un campione, una bandiera e un giocatore simbolo, parlano i numeri per lui. Ha dimostrato negli anni tutto, ha avuto un infortunio e c'è voluto tempo per tornare ai suoi livelli, in Serie B ci ha dato una grande mano e ora in Serie A si sta dimostrando il campione che è, ieri una partita fantastica".

Chiuderà la carriera al Sassuolo, ce lo può confermare?

"Ha allungato di altri quattro anni con noi, è un giocatore simbolo che ha dato, sta dando e darà grandi soddisfazioni. Speriamo di averlo sempre con noi, è l'emblema di questa società".

Che Pinamonti ha ritrovato?

"Ho ritrovato un grandissimo Pinamonti, lo vedo in grandissima crescita e non solo sotto l'aspetto calcistico. E' diventato papà e questo gli fa aumentare le responsabilità, per me è sottovalutato visto che va sempre in doppia cifra. Secondo me può fare grandissime cose quest'anno e se ne sta convincendo anche lui, sono convinto che possa ritagliarsi uno spazio sempre più importante in Serie A".

Anche in Nazionale?

"Sono scelte che dipendono dal ct, ho grandissima stima di Gattuso, sia dell'uomo che dell'allenatore".

Idzes e Muharemovic sono le prossime gemme del Sassuolo:

"Stanno facendo un avvio di stagione splendido, sono giocatori importantissimi e abbiamo fatto investimenti importanti per fare una squadra competitiva, sono convinto che ci possano dare grande forza e determinazione, in questa stagione ma anche nelle prossime".

Anche Konè ha avuto un ottimo impatto:

"Anche lui, ma dovrei elencarli tutti, Muric, Laurientè, etc. Matic? No lui é un campione, è di un altro livello, gioca con un intelligenza fuori dal comune, un campione con la C maiuscola, sia in campo che fuori. Ci sta dando quel qualcosa in più".

Sei sorpreso dell'ultimo posto della Fiorentina?

"Non amo fare considerazione sulle altre squadre, parlo del Sassuolo e del grande avvio del Sassuolo".