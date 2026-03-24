Sabatini sulla Roma: "Ha vinto finendo la partita con i ragazzini. Ne sarei orgoglioso"

Walter Sabatini ai microfoni di Sky ha parlato di vari temi. Ecco le sue parole sulla Roma:

Come si vive a Roma da nervosi?

"Quando ero molto nervoso non si dorme la notte, si va in giro a litigare. Ma ieri il giocatore simbolo è stato Robinio Vaz: ragazzino del 2007 che ha fatto un gol difficilissimo e ha fatto vincere la Roma. I giallorossi hanno finito la partita con ragazzini di 17, 18 e 19 anni e questa è una bella notizia. Ne sarei orgoglioso, da direttore sportivo".