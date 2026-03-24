Il Milan giocherà in Australia... ma in estate. Perth candidata principale

La stagione è ancora lunga, dopo questa sosta delle Nazionali, si riprenderà con il campionato che arriverà fino in fondo con le sue ultime 8 giornate. C'è ancora tantissimo in gioco con il Milan che deve assicurarsi il posto Champions League ma allo stesso tempo può sfruttare eventuali passi falsi dell'Inter in vetta. Nella stessa situazione c'è il Napoli, prossimo avversario rossonero, e in generale è tutto aperto sia per i posti europei che per la lotta salvezza che coinvolge ancora tante squadre.

Ciononostante il Milan sta pensando già alla prossima stagione: chi comincia bene è a metà dell'opera, per questo motivo il club rossonero sta definendo la sua tournée estiva. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport il club milanista ha deciso di tornare in Australia anche per l'estate 2026. Ancora tutto da definire, inclusa la città principale: Perth è la candidata principale, dopo aver ospitato il Diavolo per un'amichevole con la Roma nel 2024 e nella tournée dell'anno scorso oltre che essere stata vicina a ospitare Milan-Como di campionato. Da capire anche eventuali test match: in quei giorni ci saranno anche Juventus e Inter che si sfideranno ma al momento pare che i rossoneri non metteranno in calendario amichevoli con le altre italiane.