Per la Serie B si apre la settimana cruciale: venerdì i (restanti) verdetti delle regular season
La settimana decisiva è ora arrivata, perché si avranno tra cinque giorni di verdetti definitivi del campionato di Serie B 2025-2026, che anticiperanno poi il post season. A onor del vero, il primo verdetto è stato emesso il 1° maggio, con la promozione del Venezia in A, ma venerdì 8 si conoscerà la squadra che raggiungerà i lagunari in massima serie - una tra Frosinone o Monza - e le squadre che retrocederanno in Serie C; bagarre per questo aspetto, se si considera che neppure SudTirol ed Empoli sono salve.
Non scontati, poi, i playout, che si giocheranno solo se la 17ª e la 16ª classifica non intercorrono più di 4 punti, mentre sono certi i playoff, che devono ancora definire l'ultima partecipante.
Di seguito, andiamo a vedere quello che sarà l'entusiasmante programma dell'ultima giornata del campionato cadetto:
SERIE B - 38ª GIORNATA
Venerdì 8 Maggio 2026
Ore 20.30 - Avellino - Modena
Ore 20.30 - Catanzaro - Bari
Ore 20.30 - Cesena - Padova
Ore 20.30 - Frosinone - Mantova
Ore 20.30 - Monza - Empoli
Ore 20.30 - Pescara - Spezia
Ore 20.30 - Reggiana - Sampdoria
Ore 20.30 - Sudtirol – Juve Stabia
Ore 20.30 - Venezia - Palermo
Ore 20.30 - Virtus Entella – Carrarese
CLASSIFICA
Venezia 79
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Empoli 40
Südtirol 40
Virtus Entella 39
Bari 37
Pescara 34
Spezia 34
Reggiana 34
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