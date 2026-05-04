TMW Per la Serie B si apre la settimana cruciale: venerdì i (restanti) verdetti delle regular season

La settimana decisiva è ora arrivata, perché si avranno tra cinque giorni di verdetti definitivi del campionato di Serie B 2025-2026, che anticiperanno poi il post season. A onor del vero, il primo verdetto è stato emesso il 1° maggio, con la promozione del Venezia in A, ma venerdì 8 si conoscerà la squadra che raggiungerà i lagunari in massima serie - una tra Frosinone o Monza - e le squadre che retrocederanno in Serie C; bagarre per questo aspetto, se si considera che neppure SudTirol ed Empoli sono salve.

Non scontati, poi, i playout, che si giocheranno solo se la 17ª e la 16ª classifica non intercorrono più di 4 punti, mentre sono certi i playoff, che devono ancora definire l'ultima partecipante.

Di seguito, andiamo a vedere quello che sarà l'entusiasmante programma dell'ultima giornata del campionato cadetto:

SERIE B - 38ª GIORNATA

Venerdì 8 Maggio 2026

Ore 20.30 - Avellino - Modena

Ore 20.30 - Catanzaro - Bari

Ore 20.30 - Cesena - Padova

Ore 20.30 - Frosinone - Mantova

Ore 20.30 - Monza - Empoli

Ore 20.30 - Pescara - Spezia

Ore 20.30 - Reggiana - Sampdoria

Ore 20.30 - Sudtirol – Juve Stabia

Ore 20.30 - Venezia - Palermo

Ore 20.30 - Virtus Entella – Carrarese

CLASSIFICA

Venezia 79

Frosinone 78

Monza 75

Palermo 72

Catanzaro 59

Modena 55

Juve Stabia 50

Avellino 46

Cesena 46

Mantova 46

Carrarese 44

Sampdoria 44

Padova 43

Empoli 40

Südtirol 40

Virtus Entella 39

Bari 37

Pescara 34

Spezia 34

Reggiana 34