Risentimento muscolare per Veseli. Salterà la sfida fra il SudTirol e il Venezia di domani
Brutta tegola per il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori che dovrà fare a meno per le prossime gare del centrale Frederic Veseli a causa di un infortunio all’anca. Il difensore classe ‘92 è infatti un punto fermo della retroguardia biancorossa dove in questa stagione è sceso in campo 17 volte sempre da titolare. Di seguito il report medico pubblicato dal club altoatesino in merito al calciatore albanese:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Frederic Veseli ha riportato in allenamento un risentimento muscolare a livello dei muscoli stabilizzatori dell’anca destra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo".
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
