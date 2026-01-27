Ufficiale Pescara, torna in biancazzurro Gaston Brugman: l'uruguaiano ha scelto la 8

Il Pescara Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Gaston Brugman, che torna ufficialmente a vestire la maglia biancazzurra, scegliendo il numero 8.

Un ritorno emozionante per il centrocampista sudamericano e per tutto l’ambiente biancazzurro. Brugman è atterrato questa mattina a Roma e si è poi diretto a Pescara insieme alla sua famiglia. Nel corso della giornata ha svolto le visite mediche presso il Medical Center di Pescara e ha successivamente sottoscritto il contratto negli uffici del Presidente Daniele Sebastiani.

Visibilmente emozionato, Gastón torna in una piazza che conosce bene e che lo ha sempre considerato uno di casa. Bentornato a casa, GAS.